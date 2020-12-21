川普陣營20日再度上訴聯邦最高法院，要求大法官推翻賓州最高法院的3項關鍵裁決，以求翻盤美國大選。

川普陣營的司法戰仍未終結，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）昨（20）日宣布，團隊再度上訴聯邦最高法院，要求法官推翻賓州最高法院先前的3項裁決，尋求翻盤選舉結果。

綜合路透社、美媒CNBC報導，屢戰屢敗的川普陣營昨日再提出新訴訟，朱利安尼指出，這是團隊第一起上訴聯邦最高法院的「獨立」訴訟，訴訟將尋求所有「適當的補救措施」，包含下令由共和黨人控制的賓州州議會將該州的20張選舉人票投給川普。

訴訟也請求大法官推翻賓州最高法院先前有關鬆綁選舉規定的3項裁定。據美聯社報導，11月賓州最高法院維持當地法官的判決，僅允許黨派監票員觀看郵寄選票的計票過程，並未允許他們靠近選務人員，以觀看信封上的字跡。

川普陣營先前也曾上訴賓州最高法院，指控郵寄選票上有許多細微技術錯誤，例如信封上未簽名、沒有投票人的住址及日期等，要求法官裁定8,300張郵寄選票失效，賓州最高法院最終裁定所有選票都應計入。

10月，賓州最高法院也一致裁定，各郡不能僅因為郵寄投票上的簽名和系統中的簽名不符就拒絕計入選票。

川普陣營律師伊斯特曼（John Eastman）在訴狀中指出，整體而言，這3項裁定導致賓州計入約260萬張違法的郵寄選票，他說這幾個案件涉及了足夠多的選票，會影響選舉結果。

針對川普陣營再出手，路透社、CNBC直接形容「希望不大」，肯塔基大學（University of Kentucky）選舉法教授道格拉斯（Joshua Douglas）直批這起訴訟「無聊」、不重要，不會阻止拜登在明年1月20日成為美國總統，他還說，「法院很快就會結案」。

美國國會將在明年1月6日清點各州選舉人票數，候選人必須要獲得270張選舉人票才能入主白宮，根據外媒先前的計票結果，拜登一共獲得306張選舉人票，川普囊括232張票。拜登一共在賓州領先逾8萬張普選票，全美領先川普超過700萬張選票。

(中時新聞網)