2008年3月間，警方押解水泥封屍體嫌犯吳文宏至基隆現場模擬。（中時資料照，潘立明攝）

2008年3月間，水泥封屍嫌犯吳文宏至基隆屋後山邊，現場示範，上方為警方人員全程錄影。（中時資料照，潘立明攝）

2006年間基隆市發生一起慘絕人寰的水泥封屍案，年僅4歲的女童因母親入獄，便轉由其母的同居男友照料，孰知，李母入獄不到一個月的時間，女童就遭其同居男友狠虐待，甚至還沒斷氣就被水泥活埋，此後再也不見天日。

據了解，2006年7月，李姓女童的母親犯罪入監，便將女兒交由同居男友人吳文宏照料，此後，吳男便多次過度管教女童，甩巴掌與毆打宛如日常便飯，在女童的生活中反覆上演。

同年8月10日，吳男又再度情緒失控向女童拳打腳踢，沒有餘地的往死裡打，甚至拿出不明物體悶摀住口頸部，導致女童昏迷失去意識，吳男便將女童折疊後裝入購物袋中，並置入紙箱朝裡頭灌入水泥，狠心活埋女童，製成水泥方塊後，便推往租屋處後方的擋土牆下方溝渠內棄置。

在獄中的李母多次要求吳男帶著女兒來探監，但吳男一再拖延，直至2008年2月間，李母覺得心中不踏實，便寫信請求警方協助尋找女兒。檢警循線拘提吳男到案，到案時吳男支支吾吾交代不出女童的去向，甚至謊稱是遭人抱走，經測謊後，吳男聽到「女童還在基隆立德街」、「在土裡」等字眼，心性明顯動搖，才坦承將李姓小妹妹封屍後丟棄，全案始次見光。

隔日，檢警便帶著吳男前往其指認的基隆棄屍空屋，在屋後15公分寬的水溝中找到箱形的水泥塊。因水泥塊重逾100公斤，空間又狹窄，不易轉身，警方花了30多分鐘，還向消防求助，才把水泥塊搬出水溝，更出動7至8名壯漢用木條串進繩索，才順利扛下山。

挖出水泥屍後，檢警連夜將水泥塊運至宜蘭，施以震動器震開，用上超大型的震動器才始震裂水泥塊，瞬間噁臭難聞的屍水沿著縫隙流出，小女孩遭泥封一年半，屍身挖出時女孩的脖子還掛著一串貝殼項鍊，身穿小洋裝。雖然物證確鑿得以向吳男問罪，但在場的檢警全都心情複雜，毫無半點欣喜。而此案經審理，兇手吳文宏依殺人罪遭起訴，一審被判無期徒刑，上訴至最高法院後，被判20年定讞。

(中時新聞網)