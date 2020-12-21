台南市立安南醫院鐘姓小護士搶救21天，仍命喪酒駕無照駕駛小客車輪下，台南市今年酒駕造成死亡案件已16件16人，進入年底尾牙季，警方呼籲喝酒民眾切勿有僥倖心態。
台南市長黃偉哲上任時即宣誓將交通列為治安重點項目，台南市今年至21日止，死亡車禍已175件，死亡177人，比去年同期多出7件4人。全市在上周剛發生7件死亡車禍，死亡數8人，每周增加的1個死者，都造成兩個家庭破碎。
死亡車禍鐘，以酒駕致死案件最令市民感到憤怒，鐘姓小護理師21歲即因對方酒駕無照駕車而殞命，有網友忍不住痛斥「酒駕都去死」、「酒駕根本預謀殺人」，台南市今年統計酒駕致死案件已達16件16人，進入歲末尾牙季，警方預估酒駕案件將增多。
台南市交通大隊表示，台南市去年全年發生24件酒駕致死車禍，造成24人死亡，今年尚有半個月，但死亡數字呈現減少趨勢，對於酒駕案件，主要在於駕駛人勿心存僥倖，警方提醒「政府沒禁喝酒，喝酒不要開車就好」。
(中時 )
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