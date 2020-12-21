安永會計師事務所21日發布《安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告》，今年在新冠肺炎疫情影響下，2020年大陸A股市場預計共395家公司申請上市，募資額4707億元人民幣、創2010年以來新高。而IPO家數與募資額更分別較去年增加97％、86％。展望明年大陸資本市場與IPO表現，安永預期將受多項因素影響，其中疫情仍是最大變數，同時中美關係走向、大陸全面推行註冊制與「十四五」規劃支持直接融資等。

再看到台灣今年上市加上櫃企業共26家，籌資額達到127.37億元新台幣，當中KY上市家數與仍與去年持平。雖然整體件數、募資額都較去年下滑，但上櫃募資額則逆勢成長27.8％。

展望台灣2021年IPO市場，安永分析生技醫療吸引投資，以及近期半導體股異軍突起，零股交易政策吸引小資族等，同時台股指數新高有望帶動IPO之下，樂觀看待2021年申請上市櫃家數。

至於香港部分，今年預計共有144家公司申請上市，籌資額3905億港元，IPO數量較去年減少11％，但募資額增加24％。值得注意的是，2020年香港前10大IPO募資額1843億港元、占全年47％。其中前10大IPO中更有5家是中概股第二上市，整體有56％籌資額來自中概股。

安永觀察，香港將從大陸經濟加快復甦受惠，更隨著中概股回歸熱潮延續，符合條件的企業版同股不同權中概股可至香港進行第二上市。

(旺報 )