和楊冪一樣，同樣是童星出道的楊紫，自演出《歡樂頌》之後，人氣直線攀升，合作過的男星包括鄧倫、李現…等等，都是線上的當紅演員，因此更被稱為是「男神收割機」；近期時常參加活動的她，昨(20日)曬出出席活動的造型，原本只想幽自己一默，沒想到引來大批網友的批評。

昨(20日)，楊紫出席一場星光大賞的活動，她身穿一襲黑色泡泡袖、紅色亮片長禮服，造型雖然十分喜氣，但被不少網友嘲諷實在太俗氣，尤其和其他女星一同排排站的時候，時尚感更有明顯的差距。

楊紫的喜氣禮服被嘲太過俗氣 (圖/ 楊紫微博)

雖然這次造型被許多網友酸到爆，但高EQ的楊紫也頗能自嘲；他把自己P圖進某次央視春晚的主持群中，沒想到違和感近乎於零，她自己也在貼文中說：「那我就祝大家新年快樂吧」，意外把網友們逗得哈哈大笑。

楊紫把自己P進春晚舞台上，竟無違和感 (圖/ 楊紫微博)

雖然先前還有網友說「誰選這禮服，讓他出來受死」、「有點像舅媽廣場網的裙子」…，但在楊紫高EQ把自己P進春晚舞台上，也讓網友笑回：「雖然現在有點早，但還是也還是祝你新年快樂」、「雖然蠻好笑的，但是團隊真的是一難盡啊」。

(中時新聞網)