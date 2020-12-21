繼日前有空服員違反5天檢疫規定在外趴趴走，如今又有貨機機師咳嗽仍執勤，還不戴口罩傳染給同事的群聚染疫事件。圖中非當事人。（資料照，范揚光攝）

繼日前有空服員違反5天檢疫規定在外趴趴走，如今又有貨機機師咳嗽仍執勤，還不戴口罩傳染給同事的群聚染疫事件。機師工會表示，尊重指揮中心的疫調，除持續宣導組員執勤時務必做好防疫措施、提醒組員執勤前再次審視自我健康狀態，不抱病執勤才是飛行員的專業表現。

工會表示，一直關注航空公司提供給第一線飛行員執勤時必須的保護機制，為維護貨運運能與公司運作，貨機組員們面對無限輪迴的隔離仍持續堅持到底，希望能夠得到社會大眾與各界的支持。

根據民航局公布的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員自外站返國不列入通報社區居家檢疫14天名單，航空公司應建立嚴謹居家檢疫管理機制，落實執行管控措施。如入境時有呼吸道症狀者應採檢，檢驗陰性者須居家檢疫14天，若無症狀，機師入境後3天內、空服員入境後5天內，比照居家檢疫規定，不得派飛及外出。一旦違規，均通報疾管署並列入14天管制。

(中時 )