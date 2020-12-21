亨泰光(6747)明日將舉行上櫃前業績發表會，預計將在農曆年前完成掛牌，公司為達到「近視防控」效果，產品開發領域不局限於軟式或硬式隱形眼鏡，更包含光學鏡片、隱形眼鏡材料研發、配鏡軟體、周邊護理產品。研發長吳怡璁說，目前產品銷售以大陸為市場，未來2~3年內並不會有太大的改變，海外市場因每張證照難拿到，現在還在努力佈局當中。

亨泰未來發展計畫，除了持續開發新型近視防空鏡片設計、近視防控的有效性外，也將提升產品的氧度及親水性，提高角膜的健康性。吳怡璁說，希望能延伸角膜塑型鏡片適應症的近視防控之度數及年齡限制，持續推動證照申請，拓展東南亞各國銷售市場，並吸收更多的人才。

亨泰光學自1977年在台灣取得第一張硬式隱形眼鏡製造上市許可，一路走來，亨泰光學創造了許多個第一。2009年取得第一張中國第三類醫療器械註冊證；2010年取得台灣第一張「夜戴型」角膜塑型鏡製造上市許可；2011年成為取得中國大陸「夜戴型」角膜塑型鏡上市許可的唯一台灣廠商。

亨泰光學107~108年度及109年前三季度營收分別為新台幣4億270萬、4億8834萬元、4億315萬元，稅後淨利分別為新台幣7356萬元、1億1528萬元及1億821萬元，每股稅後盈餘分別為4.21、5.62、4.92元。

亨泰光學的產品屬於特殊功能的「客製化」隱形眼鏡，「客製化」隱形眼鏡的進入門檻除了製程技術及取得醫療器械上市許可之難度，還有銷售渠道的特殊性。產品的銷售渠道為大型醫院、眼科診所及眼鏡行等通路，亨泰光學必須與眼科醫生及專業的驗光師等建立長期的信賴關係並讓視力不良的族群得到幫助。與專業人士的關係除長期業務合作的信任之外，更是建立在產品穩定的品質及優異的效能上，是為該公司重要的競爭優勢。

(時報資訊)