國際行動網路調查權威Opensignal今(21)首次公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳(4904)在「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王，另外，台灣5G下載速度也以平均211.8Mbps名列全球第四。
調查顯示，遠傳在「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座，遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，相較居次的台灣電信業者快了平均97.3Mbps；遠傳「5G用戶整體下載速度體驗」則高達206.9Mbps，和第二名平均速度拉開64.1Mbps
Opensignal首發「台灣5G用戶體驗報告」資料收集期間為今年9月1日至11月29日，測試裝置為4萬4000部，測量樣本數超過2.1億次，調查台灣電信業者5G綜合表現。
另外，根據Opensignal於10月公布「全球5G下載速度排名」，台灣以平均211.8Mbps名列全球第四。
(時報資訊)
#遠傳 #5G #Opensignal #台灣 #排名
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。