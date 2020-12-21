國際行動網路調查權威Opensignal今(21)首次公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳(4904)在「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王，另外，台灣5G下載速度也以平均211.8Mbps名列全球第四。

調查顯示，遠傳在「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座，遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，相較居次的台灣電信業者快了平均97.3Mbps；遠傳「5G用戶整體下載速度體驗」則高達206.9Mbps，和第二名平均速度拉開64.1Mbps

Opensignal首發「台灣5G用戶體驗報告」資料收集期間為今年9月1日至11月29日，測試裝置為4萬4000部，測量樣本數超過2.1億次，調查台灣電信業者5G綜合表現。

另外，根據Opensignal於10月公布「全球5G下載速度排名」，台灣以平均211.8Mbps名列全球第四。

(時報資訊)