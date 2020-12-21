據港媒報導，英國出現新冠病毒變種，香港食物及衛生局21日於記者會中宣布，香港將從周二（22日）凌晨起暫停英國航班入境。

此前，據香港電台報導，香港立法會財委會召開特別會議，審議特區政府第四輪防疫抗疫基金的撥款申請，有議員詢問，英國的新冠病毒出現新毒株，特區政府有何應對方案？香港特區政務司司長張建宗說，將很快公佈有關英國抵港航班的問題。

據了解，英國政府稱，一種變異的新冠病毒正在倫敦和英格蘭東南部地區迅速蔓延，它的傳播速度比原先發現的新冠病毒還快，英國衛生大臣馬修·韓考克20日表示，變異新冠病毒的傳播已經失控，當地時間19日，英國首相鮑里斯·強森宣布，從20日起，倫敦、英格蘭東南部和東部將從目前的三級防控級別升至最高的四級，為期兩週，19日晚，不少民眾趕往火車站，趕在禁令生效前「逃離倫敦」。

受此影響，多國相繼宣布關閉邊境、停飛往返英國航班等措施，應對新冠病毒新變種，波蘭、荷蘭、比利時、意大利、法國、西班牙、土耳其、瑞士、希臘等十幾個國家採取了相關措施，香港也跟進腳步，22日起暫停英國航班入境。

(中時 )