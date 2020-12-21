藝人「哈林」庾澄慶與伊能靜的18歲兒子「小哈利」，日前被挖出穿女裝照引發熱議，18歲的小哈利男扮女裝模樣妖嬈、艷麗，他也因此成為話題人物，而伊能靜近日則在陸綜《理想家》感性提到，小哈利當時是先問她「妳會不會受傷、會不會影響到妳的工作」，伊能靜則是要兒子全心做自己就好「沒有什麼比你更重要的」。

伊能靜在陸綜《理想家》分享子女教育觀念，她也意有所指提到小哈利的穿女裝事件「打擾到他上學生活、去侵入他的社群網站，挖他的每一張照片」，伊能靜還原當時兒子打電話給她，小哈利第一句就是先問媽媽「妳會不會受傷、會不會影響到妳的工作」。

小哈利也猶豫是否要關閉社群網站，伊能靜則是鼓勵兒子全心做自己「你不需要承擔來自你父母職業帶給你的任何東西」，伊能靜認為，她大不了不做這個行業了「沒有什麼比你（小哈利）更重要的」。

同時，伊能靜也告訴小哈利「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」，伊能靜認為：「尊重別人做自己非常珍貴，爸媽尊重孩子做自己也是非常珍貴」，真性情告白也讓女星黄雅莉哭成淚人兒。

伊能靜回應兒子穿女裝風波，她支持小哈利做自己。（圖／取材自理想家官微微博）

(中時新聞網)