台中捷運列車軸心斷裂停駛而造成通車延期事件，負責車輛部分的川崎重工今天提出報告指出，因軸心組裝不良而疲勞斷裂，明年2月9日將完成新零件測試。台中市府對此表示尊重，並強調，至今一貫秉持「唯有安全，才能通車」的最高原則，未來將持續與中捷公司共同督促北捷局與川崎重工提出解決方案。

北捷局將與日本廠商川崎重工今天下午舉行記者會向外界說明故障原因與後續因應作為。川崎重工指出，列車軸心斷裂原因是零件組裝不良引起內部摩擦，垂直彎曲應力施加於牽引裝置軸，而疲勞斷裂。

對此，台中市政府表示尊重，並強調，從台中捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂事件至今，中市府一貫秉持最高原則「唯有安全，才能通車」。

台中市府表示，市府除多次召集會議研商，要求北捷局和車輛原廠川崎重工擴大檢測，也二次退回相關報告，未來將持續與台中捷運公司共同督促北捷局與川崎重工務實提出解決方案。

至於捷運綠線通車時間，台中市府指出，川崎重工先前提出的改善期程比較樂觀，市府已敦聘國內機械、材料、軌道等領域的專家學者組成「捷運綠線故障委員會」，為捷運綠線安全嚴格把關，預計最快本週可召開第一次會議。

台中市府表示，未來廠商提出的故障原因及改善相關方案、期程等，都必須經委員會審核通過，並由原廠進行改善確保安全無虞後，市府才會討論通車時間。

(中時 )