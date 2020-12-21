台南一名66歲陳女士，患有糖尿病且有規則服藥，退休後積極規畫自己的生活，除照料家庭，也跟朋友固定聚會，參加才藝課程。但約從2個月前開始，家人發現她不太參加原先安排的活動，並表示自己身體不舒服，想在家休息；過了一個月後，陳女士開始無法處理家務，覺得什麼事情都做不來，整天精神恍惚。經台南市立醫院醫師劉育嘉評估後，確認該個案罹患老年憂鬱症，經過一個多月的抗憂鬱藥物治療後，重拾活力。

劉育嘉表示，一般憂鬱症患者會表現出對任何事情都提不起勁、食慾不振、失眠等，嚴重者甚至出現自殺念頭。但老年憂鬱症患者，有時反而不會表達自己情緒低落，而是抱怨身體不適，如頭暈、胸悶、心悸、疼痛等，可能花很多時間做各種檢查，卻找不出病因。

劉育嘉指出，除患者感到心灰意冷外，也讓家屬誤認患者是想博得關注，因而延誤治療，造成家人關係惡化。劉育嘉稱，即使像陳女士退休後積極安排活動，仍可能因本身慢性病，以及老化引起生理功能退化與對死亡的焦慮，對於有完美主義特質的人會形成一種壓力，尤其女性好發比例高於男性。

劉育嘉分析，疾病和心理社會因素都會誘發老年憂鬱症，如腦中風、失智症、巴金森氏症、慢性疼痛、視聽障礙、行動不便等。而部分降血壓藥物、類固醇、鴉片類止痛藥，也可能引起憂鬱症。另外，工作不如意、退休、親朋好友過世、婚姻不協調、經濟困難、子女獨立離家生活等因素，也會誘發老年憂鬱症。

劉育嘉解釋，治療方式可分成心理與藥物治療。心理治療透過了解其心理社會因素，藉由認知行為治療、人際關係治療、家族治療等，協助處理患者的負面想法與家庭功能失衡問題。藥物治療主以抗憂鬱劑為主，短期使用安眠鎮靜藥物為輔。憂鬱情緒需要服用抗憂鬱劑至少2至4周才漸有療效，此時家人的陪伴與督促服藥格外重要，若對藥物有任何問題，要與醫師討論，切勿隨意停藥。

劉育嘉建議，養成規律的有氧運動習慣，積極治療高血壓、高血脂、高血糖、戒菸、戒酒，減少心血管疾病的相關風險、學習自己有興趣的事物、培養宗教信仰、多與人接觸如參與志工服務，都能預防老年憂鬱症的發生與復發。當長輩出現求醫增加、不遵照醫囑服藥、生活功能減損、社交退縮、認知功能退化時，建議至身心科接受評估，及早發現與治療，可恢復原本功能，也能夠改善長者的生活品質。

(中時 )