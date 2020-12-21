雖然海外資金回流、台商大舉返台，不過新冠肺炎各國邊境管制未鬆手，更阻卻國際人士、資金來台置產，根據內政部最新資料統計，今年前十月外國人來台購買不動產建物996棟，年減14.4％；土地面積約18.9萬坪、年減31.9％。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，相對於國內近年房市交易成長，不過外國人在台購置不動產，無論土地及建物數量，均為四年來最低，明顯反應了全球國際間交易深受疫情影響，即使近年海外資金回流、台商大舉返台，但各國維持邊境管制，外國人來台置產並不容易。

雖然政府針對住宅市場祭出打炒房措施，短期外國人購置國內不動產萎縮，不過國內防疫相對穩建，經濟成長優於國際，在國際上仍為亞洲理想的置產區域，在低利環境下，商用不動產交易量仍有成長空間。

內政部統計顯示，今年前十月外國人在台取得不動產建物僅966棟，是近四年來首度跌破千棟，土地面積部分，相對2017～2019年間都在27萬坪以上，2018年更達45萬坪，不過今年前十月僅不到19萬坪。

以六都來看，今年外國人購買建物最多仍在台北市，台北市為政治經濟重鎮，許多跨國企業總部、研發中心都設立於台北市，是外資置產的重點區域，也有部分是以僑外資入手高級宅及商辦。外國人購買土地面積最大在桃園市，今年前十月已購買約4.9萬坪，除了外商設點佈廠外，台商回流也會透過第三地公司購置廠房及工業用地。

(工商 )