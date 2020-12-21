明年1月登場的美國消費性電子展（CES），是全球消費性電子市場的趨勢風向球，工研院21日發表CES參展主題網站，宣布以AI、Robotics 及 e-Health等12項創新技術參加2021 CES數位展，其中「i寶貝照護裝置」，獲得CES穿戴式科技類創新獎。

工研院副院長張培仁表示，非接觸商機是全球疫情中的產業新契機，其中居家照護科技將是發展主流，工研院獲消費性電子展創新獎的i寶貝照護裝置，是結合居家照護與非接觸科技的生理感測產品，為嬰幼兒提供暖心照顧。

CES主題網站將展出全台第一台64通道智能化手持式超音波，透過Wi-Fi即可即時傳輸到手持裝置觀看，並可依據情況搭配不同的超音波探頭的智能化手持超音波影像系統。

擁有仿生手掌抓取形狀不規則與軟性物件，拿書、名片、手機、或寶特瓶，連彈電子琴都可以的雙臂機器人。

自學式電池管理系統以獨創AI演算法對電池做即時校正，提升電池安全性與使用壽命。Wi-Fi不只能連網，還能感知睡眠品質及提供睡眠學習所需的睡眠階段偵測之技術等12項創新技術，

這些創新、令人引頸期待的下世代科技都將在工研院CES主題網站登場，即日起開始接受國內外廠商預約商機媒合。

(中時 )