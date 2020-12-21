基隆市暖暖區源遠路段，因下水道工程不斷流標，導致路面無法修繕，多處破損，市府檢討後，終在10日完成發包作業，未來完工將有效集結基隆河、暖暖溪流域內的污廢水，減少污染，最快2023年底完工，至於路面刨鋪，會隨下水道工程進度一併推行。

源遠路是瑞八公路其中重要路段，長達3公里多，被市府列為示範道路，但因污水下水道工程3次流標，計畫遲遲未果，導致路面無法重新刨鋪，破爛不堪，曾被嘲諷為「越野拉力賽道」，市府4月9日舉行檢討會議，將施工範圍縮小，針對重點修正，最終於12月10日完成發包作業，決標金額達1億7600萬元。

工務處河川水利科長洪延良表示，施工範圍包含源遠路沿線周邊未完成用戶接管區域、過港路及碇內街等地，未來配合計畫推動，陸續完成區域範圍內的用戶接管，預計可以完成4161戶，提升基隆市用戶接管普及率約2.69％，合約總工期960天，預計最快2023年底能完工。

洪延良說，下水道工程能將基隆河及暖暖溪流域內產生的污廢水加以收集，送至水資中心處理再放流，預期可有效減少污染情形，其中源遠路及過港路完工後，將繼續推動示範道路計畫，重新刨鋪路面，提供用路人舒適環境，目前已完成規畫設計，未來會配合下水道工程的進度，接續施作。

(中時 )