親子網紅「米菲＆米粒MifaMily」粉絲專頁20日貼文表示，一家人開車行經新北市新店區ikea附近，停等紅燈時突然有陌生女子試圖要打開車門，甚至不斷用手拍打車窗，還好車門當時有鎖上，她趕緊將車駛離並報警，呼籲民眾要多住注意。

「米菲＆米粒MifaMily」粉絲專頁擁有超過8.5萬名粉絲，昨貼文一出立即吸引超過6000名網友回應，網友驚呼「太恐怖了！」「還好我開車載小孩都會上鎖車門！」

貼文內文指出，「一家人在新店ikea旁的路口等紅燈時，有一個陌生女子突然衝過來，一直試圖要打開米菲旁的車門，我按了聲喇叭示警，她還是不斷猛拉車門把手以及拍打車窗，無奈的我只好趕快駛離。」經由網友建議，她也向警方報案。

新店警分局表示，江陵派出所警員當時有到場查看，但並未發現無故開車門的女子，現場守望20分後致電報案人，由於報案人尚無提告之意，僅希望警方多加巡邏。

警方調閱監視器發現，該名女子疑似酒醉、走路蹣跚，共隨意開啟2輛汽車車門，1輛為計程車，另1輛則為「米菲＆米粒MifaMily」的車輛，將盡速釐清女子身分，通知到案說明。

(中時 )