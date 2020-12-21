台電南投區處工作人員，21日在大里進行高壓電輸送線路維護作業時，一位林姓工作人員，不慎觸電受傷。（中市消防局第三大隊提供／黃國峰台中傳真）

台電南投區處4名台電人員，21日上午在中市大里區西柳街進行高壓電輸送線路維護作業時，一名32歲林姓工作人員，不慎遭到電擊，消防人員到場，發現施姓工作人員，意識清楚，但頭部、右肩、右腋下，全身約有18％二度電擊燒燙傷，立即送往大慶中山醫急救。

據悉，台電南投區處4名台電人員，21日上午9點多，搭乘2輛工程車，在大里區西柳街進行高壓電輸送線路作業，當時下著雨，林姓工作人員搭乘升降車，上升至電線桿上頭，進行電焊作業時，不慎觸電受傷，頭髮及工作服都被燒得焦黑。

台中市消防局霧峰分隊接獲報案後，立即到場搶救，發現林姓工作人員，意識清楚，但因遭電擊，臉上有明顯燒傷，頭髮、衣服、頭盔也都有燒焦痕跡，經詳細檢傷，頭部、右肩、右腋下，全身約有18％二度電擊燒燙傷，現場緊急處置後，緊急送往中山醫院大慶院區救治，至於事發原因，仍須調查中。

(中時 )