大陸四川省一名13歲弱智少女，日前被人發現肚子越來越大，一檢查才知道她已經懷了5個月身孕，警方要求全鎮男性進行DNA鑑定，結果孩子的生父身分令人跌破眼鏡；然而在調查的過程中，意外發現同樣患有智能障礙的少女母親，也慘遭當地一名老翁多次猥褻得逞。

根據《看看新聞》報導，居住在廣安市鄰水縣兩河鎮的少女，去年6月間被左鄰右舍發現似乎是吃胖了，直到當地一名醫生察覺異狀，帶她到醫院檢查才知道，少女其實已經懷孕5個月，姑姑聽聞消息連忙從外地趕回，最後在7月9日進行手術，引產一名死亡的女嬰。

對此，警方緊急展開調查，要求全鎮所有成年男性都要進行抽血，法醫則取死胎右手掌組織做DNA比對，沒想到鑑定結果出爐，讓全鎮居民都驚訝不已，因為性侵少女的人，竟然是一位高齡84歲的汪姓老翁，檢方依強姦罪名將其逮捕，最後判處11年有期徒刑。

警方在調查此案的過程中，意外發現少女的弱智母親在2019年間，曾3度遭到一名82歲代姓老翁強制猥褻，代男最終被判刑18個月。據悉，少女除了精神發育遲緩外，同時還患有精神障礙，目前在精神病院接受治療，其母親則有精神發育重度遲滯現象，完全沒有防衛能力。

(中時新聞網)