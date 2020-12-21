醫師蘇偉碩更正「萊劑比搖頭丸毒250倍」的不實資訊，行政院長蘇貞昌今天表示，這是科學問題，應理性討論，並植基於最正確的數據；既然蘇偉碩已經更正錯誤，希望法令給予斟酌，他也會尊重司法機關的處置。

蘇偉碩說日前發表「萊劑比搖頭丸毒250倍」，被衛福部告發違反《食安法》。不過近日他改口，坦言引用的論文數據誤植，萊劑毒性僅有搖頭丸的1／4。

對於蘇偉碩改口，蘇貞昌今天出席全國科學技術會議前接受媒體採訪表示，蘇偉碩前後的說詞相差1000倍，但如能更正錯誤，讓民眾知道，這也是正確的態度。他呼籲各界，討論問題時，不要陷入情緒，有錯要改過，不要以訛傳訛。蘇偉碩已更正錯誤，過去為他背書的人，也應該有所表示。

對於衛福部仍堅持告發蘇偉碩，蘇貞昌說，衛福部做為法定主管機關，依法必須要有舉措。蘇偉碩已更正，並讓社會大眾知道之前的數字是錯誤的、以提出新資訊，相關的法律責任，希望法律給予斟酌，他也尊重相關司法機關的處置。

(中時 )