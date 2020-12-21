高雄市政府21日舉行地評會評議2021年公告現值，明年公告土地現值全市平均調幅為0.76％，最高地價區段仍由位於南高雄中山二路與三多四路口的大遠百百貨公司第8度蟬聯，每坪188萬元新台幣。

高雄市2021年公告土地現值，經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素與市場動向後，於21日評議通過，明年公告土地現值全市平均調幅為0.76％。

高雄市地王為大遠百百貨公司，公告土地現值維持每平方公尺57萬元，換算每坪約為188萬元。北高雄最高地價區段仍為漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺為44萬元，換算每坪約為145萬元。最低地價區段則為與台東縣、花蓮縣、南投縣接界的國有林班地，每平方公尺公告土地現值為41元。

由於年初受新冠肺炎疫情影響，整體社會及經濟發展呈現暫緩趨勢，但第3季因疫情趨緩，政府政策積極擴張內需市場，並推動台商回台投資方案，吸引海外資金回流，致高雄市不動產交易量呈現增加趨勢。

高雄市政府地政局長陳冠福表示，公告土地現值是反映房地產市場動態與建設成果，今年房地產市場因受低利環境及市場資金充沛影響，加上高雄市自住剛性需求仍在，建商推案量逐漸去化等因素，不動產交易價格略有上漲，所以，明年公告土地現值平均調幅是微幅上漲。

(中時 )