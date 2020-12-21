苗栗縣長徐耀昌21日到頭份市新興國小陪幼兒過冬至！

21日正值冬至，苗栗縣長徐耀昌特地前往頭份市新興國小，和幼兒園學童一起搓湯圓、吃湯圓，在場近30名幼童高興搓玩著糯米糰，摻和著各色天然染料成了彩色糯米糰，徐耀昌藉著歡慶冬至的到來，也慶賀所有小朋友又長一歲。

24節氣中的冬至，依照傳統正是吃湯圓來慶賀過冬至，苗栗縣長徐耀昌為了祝賀全縣小朋友又長了一歲，21日一早特地前往頭份市新興國小，與幼兒園的小朋友一起歡喜搓湯圓。

校方為了讓幼兒們了解冬至吃湯圓的由來，活動一開始還由老師專門解說冬至的習俗，並詢問小朋友，今天起床時有沒有發現天空還是暗的，代表冬至是整年中白天最短的一天。

苗栗縣長徐耀昌和新興國小幼兒園小朋友一起作湯圓。（謝明俊攝）

校方並準備糯米粉，讓小朋友們學習如何加水，將糯米粉和成糰後，再搓成一個個的湯圓，部分小朋友把糯米糰當成捏麵糰，玩得不亦樂乎，徐耀昌與教育處長邱廷岳、新興國小校長謝植岡一同搓捏著糯米糰，因為都是客家子弟，對作湯圓都相當熟悉，教導著小朋友依序地把糯米糰變成湯圓，讓小朋友實際了解湯圓的製作過程。

為了和家中小朋友一起歡度冬至，許多家長都特地陪同孩子到校做湯圓，並一起品嚐客家湯圓及甜湯圓，象徵小朋友們又長了一歲。

徐耀昌特別提醒小朋友們，吃湯圓時要細嚼慢嚥，不可大口吞下，以防噎住發生意外，並鼓勵小朋友懂得惜福感恩，孝順父母，珍惜食物。

苗栗縣長徐耀昌陪新興國小幼兒園小朋友一起吃湯圓，祝賀小朋友們又長了一歲。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌陪新興國小幼兒園小朋友一起歡度冬至，祝賀小朋友們又長了一歲。（謝明俊攝）

(中時 )