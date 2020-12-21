檢調偵辦北市中山警分局官警包庇色情案，查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華，涉嫌自2013年至2017年間按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇色情，涉嫌貪汙，聲押陳、李及業者7人，由於羈押期限將屆，台北地檢署今向北院聲請延押7人。

檢調查出，現為中山警分局警備隊員的陳俊安，2014年至2017年擔任中一所第9警勤區的管區、大同警分局寧夏所警員李功華是2013年曾任中一所第19警勤區管區。

檢調懷疑，陳2016年至2017年間，向888卡拉OK索賄，負責人李政忠透過房東鄭雅文，在三節行賄，賄款至少10萬元。另陳、李2人於2013年至2017年向嘉麗寶酒店集團按月收3、4萬元賄款，並多次接受喝花酒招待，初估2人收賄金額上百萬元。

台北地檢署今年10月28日指揮調查局北機站、市警局督察室搜索中山分局警備隊、大同分局派出所及酒店，並約談陳、李及業者共13人，檢方訊後翌日聲押陳、李、嘉麗寶集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹，以及該公司3名會計林琪、劉秀慧、余沛樺共7人。

本案已是檢調2018年3月偵辦中一所官警集體包庇色情案的第4波偵查行動。由於陳、李7人羈押期限將在本月29日為止，檢方因案情複雜，為了釐清案情，今向北院聲請延押2個月，北院預計在本周開庭審理。

(中時 )