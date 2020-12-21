趙詠華攜手林俊逸明年3月在台北國際會議中心舉辦演唱會。（FGC 遠雄創藝提供）

趙詠華攜手林俊逸明年3月在台北國際會議中心舉辦演唱會。（FGC 遠雄創藝提供）

趙詠華攜手林俊逸明年3月27日在台北國際會議中心舉辦演唱會，今辦記者會適逢冬至，主辦單位特別準備搓湯圓儀式，讓兩人現場搓湯圓，象徵門票開賣圓滿完售；趙詠華從小由已逝單親媽扶養長大、對冬至吃「湯圓」的習俗非常迷戀，她記得小時候每到冬至，媽媽會請假不上班，在家裡煮湯圓給她吃，後來有一年沒吃到湯圓她忍不住淚崩，認為情緒化反應與自己當時患憂鬱症有關。

趙詠華表示，當年推出〈最浪漫的事〉時開始有一點憂鬱徵狀，離婚打擊最令她崩潰，之後長達四年期間飽受憂鬱症所苦，身高158公分的她當時體重忽上忽下，曾胖到快80公斤、又一度瘦至47，「那時候的演出都是掐大腿硬著頭皮上台」。53歲的她如今走出憂鬱低潮，攜手小12歲「弟弟」林俊逸開唱，兩人首次合作令人期待演出火花，林俊逸笑說：「說實話連我自己都無法預料，希望大家能跟我一起來見證，但我會儘量避免把內容搞得太18禁，努力做到雅俗共賞。」

趙詠華今現身記者會風采依舊，2008年離婚至今仍單身的她，開玩笑表示自己是宅女，沒追求者、沒桃花，「除非聖誕老公公從煙囪掉下來」，接著幽默表示：「但我不喜歡毛太多或有胡子的男生」。她感性自白離婚後就不敢找對象，「一朝被蛇咬十年怕井繩，如果要顧家我就沒辦法盡心盡力工作，單身對我而言反而是禮物，可以更專注在工作上，沒有後顧之優，愛可以給大眾，但我沒辦法被一個男人框住」。一旁的林俊逸聽聞笑說：「但演唱會當天，她在台上是被我一個男人框住沒錯啦。」華逸登場演唱會門票25日開賣，購票可洽年代售票系統及全台4大超商。

(中時 )