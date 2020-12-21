世界口琴冠軍、國立中山大學通訊工程研究所助理教授陳彥銘在校教授「無線通訊」、「錯誤更正碼」等科技課程，上月學歡慶40週年校慶登台演出，世界冠軍身份才曝光。陳彥銘表示，未來他將運用所學，跨域推動「AI音樂創作」。

陳彥銘從高中開始學習口琴，大學時與朋友合組「天狼星口琴樂團」征戰國際各大賽，曾在「超級星光大道」節目中與歌手魏如昀同台演出，更橫掃國內外各項比賽獎項、應邀至多國演奏，2017年摘下「世界口琴節大賽」小合奏組世界冠軍。

身為口琴高手的陳彥銘認為，學術與口琴演奏兩者互不衝突且相輔相成，音樂的節拍轉換的速度感，在學術領域上，正好可以激蕩腦力的反應。

陳彥銘今年榮獲學術科技界權威榮譽─國際電機與電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱IEEE）頒發台南分會「最佳年輕會員獎」。

為串起音樂與科技領域的橋樑，陳彥銘最近計畫帶領學生投入跨域創新實作「AI音樂創作」。他指出，「AI音樂創作」的研究發想，是希望透過研究設計，讓機器依創作者的需求，自行生成旋律線、和弦行進，做出各式氛圍的音樂。希望透過師生團隊研發，可自如地運用科技，創作多元曲風的音樂。

「天狼星口琴樂團」月前已於衛武營國家藝術文化中心登台，12月21日將於中山大學逸仙館演出。

(中時 )