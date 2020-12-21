「2020赤嵌朋派聖誕藝燈節」18日起於台南市新美街登場，本次燈籠由國立台南大學學生設計。（校方提供／李宜杰台南傳真）

「2020赤嵌朋派聖誕藝燈節」18日起於台南市新美街登場，本次燈籠由國立台南大學學生設計。（校方提供／李宜杰台南傳真）

「2020赤嵌朋派聖誕藝燈節」18日起於台南市新美街正式展開，本次以燈籠妝點巷弄，營造商圈街區節慶氛圍，展現老街不同樣貌。本次活動由赤嵌朋派商圈發展協會主辦，山川設計、國立台南大學高教深耕計畫「設計赤崁商圈再生」協辦，共同打造赤嵌燈節，展期至12月27日，歡迎民眾前往欣賞。

本次藝燈節的燈籠設計由南大視覺藝術與設計學系老師范如菀指導，讓色彩學課程的學生們一同設計創作，以赤崁商圈在地文化為基礎，讓學生自由構思、發想視覺內容設計，並搭配色彩學專業知識，設計出19種原創圖騰燈籠點綴新美街，希望藉由燈節讓參訪的民眾，漫步府城巷弄時，感受古都悠久的歷史文化，享受燈光營造出的節慶氛圍。

范如菀指出，本次合作讓學生踏出校園，與在地商圈合作，展出學生設計作品，這樣的嘗試對於學生來說，是一種難得的經驗，也感謝學生們努力完成設計，協助燈籠組裝工作，希望能夠讓更多校外人士看到南大學生的軟實力。

南大學生的創意燈飾，除在赤嵌朋派聖誕藝燈節展示，南大也在校內舉「燈燈燈」展，由視覺藝術與設計學系色彩學課程修課同學精心策畫，將於23日至30日於南大美術館第一藝廊走廊展出，歡迎有興趣的朋友，至新美街及國立台南大學賞燈，感受冬季燈節氣氛。

(中時 )