大陸晶圓代工龍頭中芯國際上周五(18日)正式遭到美國商務部列入實體清單，還包括無人機製造大廠大疆創新等60多家大陸企業列入貿易黑名單，至華為以來，有275家陸企遭到川普政府追殺，而這些無不是對大陸科技產業發展至關重要的企業。

大陸電信設備巨頭華為遭到美國列入實體清單，導致美企被迫暫停與華為業務往來，Google也暫停提供GMS服務給華為設備使用，導致華為2019年下半年起海外銷售狀況重挫，華為今年4月揭露去年度財報顯示，因實體清單減少了120億美元的營收。

2016年起，大陸電信營運商中興通訊（ZTE）遭到美國商務部列入實體清單，截至2019年10月底已經超過200家陸企遭管制出口，這當中不乏AI新創公司。若從華為開始算起，總共有275家陸企遭列入貿易黑名單，因為華為所擁有的5G技術在市場上具有領導地位，這也是2018年7月陸美貿易戰全面開打以來，首家具有關鍵領導能力的大陸科技公司。

2018年10月下旬，大陸DRAM廠福建晉華作為北京當局「中國製造2025」重點企業之一，也遭到列入實體清單，理由是危害國家安全等，由於背後技術來自台灣聯電，美國司法部同年11月起訴福建晉華、聯電以及相關人員，聯電則是在今年與美方達成和解。

至於去年下半年同被列入貿易黑名單的大陸最大監視器廠商海康威視等企業，則是以違反維吾爾族自治區的維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族人權為由，限制美企與這些企業業務往來。

中芯國際則是在稍早被列出口管制措施；11月，川普政府簽署行政命令，將中芯國際、大陸能源公司中國海洋石油、中國建設科技及中國國際工程諮詢等4家陸企列入黑名單，禁止美國公司、養老基金與大型投資機構將資金流入與大陸軍方有關企業，這導致道瓊標普指數有限公司與其他指數公司則是陸續將中芯國際、海康威視等30幾家陸企所納入的股票與債券指數剔除。

此外，美國眾議院本月1日通過《外企問責法》，若有外企連續3年不符合或是拒絕提交符合美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）審計標準，將被迫從美股下市，可能替在美掛牌的中概股造成壓力。由於這些企業對大陸科技產業發展至關重要，切割這些企業從美國為主的資金挹注，代表陸美科技爭霸將在川普時代結束後，依然持續。

(中時新聞網)