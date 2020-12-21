周一國際原油價格重挫逾3%，在歐洲持續收緊防疫限制措施之際，一個快速傳播的新冠肺炎新病毒株已經迫使英國關閉大部分地區，加劇投資人對燃油需求復甦放緩的擔憂。

目前美國期油下挫3.38%，報每桶47.44美元；上周五該期油上漲1.5%，站上2月以來最高價。

布蘭特期油暫跌3.33%，報每桶50.52美元；上周五亦上漲1.5%，價格創下3月來新高。

看好新冠肺炎疫苗推出將有利於用油前景，上周原油價格連漲第7周。

Sunward Trading首席分析師Chiyoki Chen表示，英國採取更嚴格的封鎖措施以對抗新病毒株，以及歐洲其他國家祭出旅行限制，促使基金減持多頭部位，此外，對英脫歐談判歹戲拖棚的擔憂，亦削弱市場信心。

布蘭特期油本周可能跌破每桶50美元大關，美國期油可能跌破45美元，因為投資人想要在聖誕節前調整部位。

(時報資訊)