面對新冠疫情來勢洶洶，泰國總理周一除呼籲群眾保持冷靜外，並表示曼谷鄰省疫情大爆發後，雖新增382名新確診案例，但目前沒有要立馬封鎖更大範圍。

在新增確診者中，有360名是與首都曼谷鄰省龍仔厝府(Samut Sakhon)海鮮市場疫情大爆發有關。目前該地已封鎖，並進行數千次篩栓以防病毒蔓延。

泰國總理帕拉育占奧差（Prayuth Chan-ocha）表示，政府將再觀察一周，然後再決定是否採取進一步行動。此外，泰國總理也要大家不要驚慌，也希望一切都能在7天之內平靜下來。泰國總理補充，不希望泰國像其它國家一樣地鎖國，因為這種傳播是可以追蹤的。

與海鮮市場有關的染疫者增加至821名，大多數都是無症狀患者。泰國衛生官員表示，在龍仔厝府與周圍地區，已有多達4萬名泰人接受栓篩。

在這次海鮮市場疫情大爆發前，泰國國內一直把疫情控制得宜。直到上周末止，只有約4300位染疫和60位因疫死亡，這也都要歸功於邊境嚴格檢疫要求。

目前大多數新確診者，都是來自鄰國緬甸的移工，因為緬甸是泰國海鮮產業的主要勞動來源國。而近幾個月，緬甸國內新確診者也激增逾11萬6000位。

泰國衛生官員曾說，有可能是緬甸移工把病毒帶進來的，然後在龍仔厝府內的緬甸社區爆發。衛生部長也表示，將建立一家野戰醫院，用來進行栓篩治療染疫移工。

周一泰國新增14名確診案例，進口病例有8位。受到疫情影響，泰股下跌3.7%，而泰銖早盤也貶0.9%。

(時報資訊)