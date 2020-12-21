馬英九冬至推薦燒麻糬。（摘自馬英九臉書）

朱立倫最愛吃森永牛奶糖湯圓。（摘自朱立倫臉書）

今天是冬至，國民黨主席江啟臣在中央黨部裝扮聖誕老人，與志工聯歡；前總統馬英九在臉書分享「燒麻糬」；前主席朱立倫則在臉書分享試吃湯圓的影片，最後選出推薦他最喜歡的是「森永牛奶糖湯圓」。

江啟臣下午未公開行程，低調偕祕書長李乾龍在中央黨部12樓與財團法人婦政基金會志工進行聯歡會，立委溫玉霞、台北市議員王鴻薇及兼任婦女部主任的闕枚莎，與志工們聯歡，吃湯圓、點心，氣氛熱絡。

江啟臣穿著聖誕老公公服裝，成了「瘦版」聖誕老人；倒是身材圓滾滾的李乾龍西裝筆挺，加上「呵！呵！呵！」的笑聲，被調侃「不必化裝就是十足聖誕老人」。

志工們拿著手板，大喊「主席，這都是我們自己動手作的，不必花錢。」江啟臣笑嘻嘻感謝大家「共體時艱」。

馬英九在臉書貼出他在高雄三民區「老周冷熱飲」當一日店員的照片，並試吃燒麻糬說，「冬至吃湯圓，暖胃又暖心，燒麻糬，熱呼呼，軟Q好滋味」。

朱立倫在臉書po影片，他備妥多款市售包餡湯圓，有抹茶、草莓、黑糖奶茶、森永牛奶糖口味，自己煮兼試吃，表示小時候最愛吃媽媽煮的湯圓，雖然媽媽不在了，仍很懷念冬至湯圓。

朱立倫最後選出森永牛奶糖，表示是他心中的第一名，「因為我小時候很喜歡吃森永牛奶糖」。

(中時 )