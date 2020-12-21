大陸人氣女星迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，皮膚白皙、五官深邃立體，加上精湛演技與爽朗個性走紅演藝圈。昨（20日）她參加2020騰訊視頻星光大賞，上台獲獎時不慎踩到裙擺，非但沒有驚慌失措，還冷靜的撩起裙子，讓網友不禁大讚：「提裙子都那麼優雅！」

迪麗熱巴以《三生三世枕上書》榮獲年度人氣電視劇演員和2020騰訊視頻VIP之星兩個獎，她身穿細肩帶深V亮片連身長裙，胸前開深V大爆乳，轉身又是無瑕裸背，裙擺高衩設計隱約露出雪白長腿，加上10cm的細跟高跟鞋，十足女神打扮。

當她站在台上獲獎時，不小心踩到長到落地的裙擺，重心有些不穩差點發生意外，但她沒有表現得很慌張，反而露出靦腆笑容，將卡在鞋跟的裙擺輕鬆撩起，不疾不徐地反應再度圈粉網友，留言直呼：「輕盈優雅得像是在跳舞的小精靈」、「迪麗熱巴是踩裙子了嗎？是踩在我心上了吧」、「姐姐缺提裙的嗎？我可以！」

迪麗熱巴發現踩到裙子，默默地將裙擺拉起，成功化險為夷。（圖／微博）

迪麗熱巴不只在台上光鮮亮麗，連在台下被偷拍的影片都美到驚人，各種角度都糾不出瑕疵，絕對是零死角美女無誤。

(中時新聞網)