新竹喜來登2月1日前預訂外帶年菜並付款完成可享早鳥88折優惠。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登「迎月庭日式料理」供應「日式年菜餐盒」、「盛合壽司盤」等多道日式道地年菜。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情提升餐飲外帶商機，新竹豐邑喜來登大飯店即日起至2021年2月16日推出「年菜外帶」預購服務，為民眾輕鬆打理一桌澎派的團圓佳餚，1月4日至1月7日祭出「限時快閃優惠」，最低折扣82折起， 2月1日前預訂並完成付款可享88折早鳥優惠；宴會廳2月11日除夕夜推出圍爐饗宴，陪伴民眾大飽口福迎新年。

新竹喜來登「采悅軒中餐廳」推出五人份半套年菜組合及單點年菜，包含鮮味飽滿「金莎蒜香海虎蝦」、「美極煎封海石斑」、肉質鮮甜飽足「干邑香煎戰斧豬」、「梅子秘製風味鴨」等八道五星佳餚，半套年菜售價6,800元；另有中式伴手禮盒「極品XO醬」及「山藥蘿蔔糕與蓮藕芋頭糕禮盒」，年節體面送禮的最佳首選。

「迎月庭日式料理」供應「日式年菜餐盒」、「盛合壽司盤」、「鰤魚下巴大根煮」等多道日式道地年菜，每份可3至4人享用，與家人共享團聚美味。

「大廳酒吧」推出台式經典「客家風味滷豬腳」、「臘味米糕」及「爐烤十八養場雞」三款外帶品項， 2月1日前預訂外帶年菜並付款完成可享早鳥88折優惠。

2月11日除夕夜於宴會廳安排「除夕圍爐宴」，五人桌席每桌13800元，十人桌席22000元，並安排爵士樂團演奏表演、「冠軍扯鈴秀」和「氣球小丑」互動表演，增添新年的熱鬧氣氛，同時加碼住宿券及餐券的好禮抽獎，陪伴民眾有吃有玩歡樂過除夕，更多年菜訂購及除夕圍爐宴資訊請洽（03）6206000轉接各餐廳。

(中時 )