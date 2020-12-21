城邦媒體集團在2020年末推出第一本專屬於台灣足球歷史的專書《台灣足球60年》，今天舉辦新書發表會，結束大陸中甲球季、回台完成14天隔離檢疫的國腳陳柏良、凱基銀行董事長魏寶生、城邦媒體集團執行長何飛鵬、兩位本書作者李弘斌、葉士弘等貴賓參與，期許台灣足球能有燦爛的未來。

台灣足球曾有亞運男足金牌、女足亞洲盃三連霸輝煌戰績，後來淪為足球沙漠，過去又鮮少針對國內足球的書籍，魏寶生、何飛鵬攜手促成出版美事，透過兩位作者花費一年時間撰寫，終於讓《台灣足球60年》成功付梓，販售版稅將捐贈陳柏良成立的「陳柏良足球公益信託」，回饋基層足球、推動台灣足球發展。

魏寶生表示，這本書花了許多人的心血完成，裡面除了精練的文字，使用的照片都一一詢問徵詢使用版權，是相當具有收藏價值的一本書，中華足球協會秘書長方靖仁則說，看著書中的文字和照片，會回想起當時的情景，讓他內心非常感動，接下來，要換在場的各位一同書寫未來60年的台灣足球歷史。

陳柏良今年賽季效力中甲長春亞泰，幫助球隊「衝超」成功，取得下個賽季升上中超的席次，是球隊自2018年降級後，再度回到中超舞台，而陳柏良返台後先進行14天隔離檢疫，今天公開亮相、接受致贈版稅到他的公益信託，他表示，很榮幸自己的足球生涯可以被寫進書裡，旅外多年也一直不忘回饋台灣足球的初衷，非常開心有這麼多力量為台灣足球努力，鼓勵更多新生代選手竄出、勇敢逐夢。

陳柏良這次回台將多陪陪家人，他說：「這次回台休息時間不多，1月3日我又要去中國大陸了，接下來要待個8、9個月才能再回家。」

(中時 )