收5400罰單，女竟寄感謝信謝謝開罰的員警鍾德明。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

魏姓女騎士上月因趕時間闖紅燈遭警攔下，另外又被查獲持汽車駕照越級駕駛，挨罰5400元，孰料魏女竟寫信感謝取締她的員警「揪出我僥倖又害人害己的心態」，並告知隔天立刻去考照且順利通過，從警11年桃園警分局埔子派出所警員鍾德明又驚又喜，笑說過去開單僅有挨罵、被白眼，第一次有人真誠道謝，讓他感動不已。

鍾德明昨在派出所收到一封信，寄件人寫「內詳」，讓他滿腹狐疑，拆開發現是魏姓小姐，以工整字跡手寫感謝信，提到她11月19日被鍾開出無照駕駛罰單，隔天立即前往監理機關報考重機駕照且順利通過，「謝謝你揪出我僥倖又害人害己的心態！」感謝鍾及時揪出錯誤，文末祝福鍾一切順心如意。

鍾德明又驚又喜，透露值勤時發現魏女搶快闖紅燈，上前取締時意外發現她僅持汽車駕照，卻騎乘重機，已構成越級駕駛，依交通管理處罰條例予以製單告發，開出闖紅燈1800元、越級駕駛3600元，共2張5400元罰單。

鍾德明說，當時邊開單邊細心地向魏小姐解釋相關法規的疑問，魏小姐全程都非常明理溫和的接受，事後又寄信表達虛心自省及感謝之意，讓他非常意外，也感到窩心與感動，感嘆交通稽查取締通常會引起民眾反感，強調許多憾事都是從違反交通規則釀禍，只是希望民眾遵守規則，讓桃園交通更好。

(中時 )