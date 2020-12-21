台股開高低震盪走低又翻紅大漲，但主要亞幣偏弱，新台幣升勢緩和，不脫上周區間，尾盤央行進場調節後，一樣又是豬羊變色升轉貶，終場收在28.517元兌1美元的二周新低，貶值2.8分，已連續六個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量10.46億美元。

外匯交易員指出，台股先是偏震盪，午後啟動攻勢，再衝9日歷史高點的14,390點，最後收漲135點，但由於國際美元回穩，外資雖大買台股104億元，匯入量能減小，且出口商拋匯也暫趨緩和，新台幣升勢不如上周，盤中最高價僅來到28.125元，終場更在央行擴大作價幅度阻升後，回到28.5元價位，上演股匯不同調。

外匯交易員認為，隨年關愈來愈近，因應年底出口商作帳需求，看來央行除了仍未打算放手新台幣，觀察17日理事會之後，持續加大尾盤作價幅度，用意可能是幫助出口商一臂之力，讓年底結算的帳面可以好看些。如果接下來多數外資都放耶誕節及元旦假期去，沒有再大量匯入，不排除央行將重建28.5元防線，且預料至少應會守到年底。

(工商 )