經濟部統計處21日公布11月外銷訂單統計，金額為577.8億美元，創下史上單月新高，年增率也較去年同期大增29.7%，增幅創下2010年以來最大漲幅，也是連續9個月正成長。

統計處解釋，接單金額創下歷年最高，是因國際品牌手機遞延上市及銷售暢旺，加上遠距設備需求仍在，帶動科技類貨品接單明顯成長，同時傳統貨品也因為國際原物料價格上揚，許多類別都呈現正成長，都推升11月接單金額。

(工商 )