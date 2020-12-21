超狂！11月外銷訂單577.8億史上最高 16:412020/12/21 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處21日公布11月外銷訂單統計，金額為577.8億美元，創下史上單月新高，年增率也較去年同期大增29.7%，增幅創下2010年以來最大漲幅，也是連續9個月正成長。 統計處解釋，接單金額創下歷年最高，是因國際品牌手機遞延上市及銷售暢旺，加上遠距設備需求仍在，帶動科技類貨品接單明顯成長，同時傳統貨品也因為國際原物料價格上揚，許多類別都呈現正成長，都推升11月接單金額。 荷包看緊！勞健保調漲8大新制元旦上路 迎漲價潮 MOSFET台廠喜孜孜 (工商 ) #外銷訂單 #統計處 #正成長 #接單金額 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騰訊手遊超狂！三款遊戲全球吸金逾50億美元 12:112020/12/21 財經 《國際政治》日本自衛隊2021年軍武預算 逾5兆日圓史上最高 14:322020/12/21 財經 《集中市場》航海王駛大「傳」 外資扇風推一把 15:232020/12/21 財經 陸台瑞士表 11月逆勢熱賣 報復性消費 04:102020/12/21 產業．科技 祥碩 今年挑戰賺四個股本 04:102020/12/21 證券．權證 《類股》鋼價上漲 中鋼集團領軍上攻 10:172020/12/21 財經 NBA》中鋒史上最貴！爵士續約戈貝爾5年58億 00:062020/12/21 體育 《造紙股》正隆越南導入預印系統 攻高端商機 15:062020/12/21 財經 1分鐘讀財經》韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價全面飆漲 08:272020/12/21 財經 客戶追單 朋程明年Q1不看淡 04:102020/12/21 證券．權證 《經濟》11月核准僑外投資 同期第三高 12:332020/12/21 財經 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。