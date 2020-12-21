台積電創辦人張忠謀今天出席全國科學技術會議，對於媒體要採訪他，他表示，因為關節炎還沒好，今天到這裡來，沒甚麼話可以講，等他關節炎好了以後，有機會再跟大家談。

張忠謀創辦的台積電，被譽為台灣經濟的「護國神山」。他今天出席全國科學技術會議，不但拄著拐杖，還需要別人攙扶來行走，他表示自己最近患關節炎，等到病好了，再跟大家談。對於這次會議是否感到滿意？他回應：「很好、很好」。

(中時 )