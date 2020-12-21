張忠謀患關節炎 行走要別人攙扶 16:432020/12/21 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電創辦人張忠謀今天出席全國科學技術會議，但因為患關節炎，所以需要別人攙扶才能行走。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電創辦人張忠謀今天出席全國科學技術會議，對於媒體要採訪他，他表示，因為關節炎還沒好，今天到這裡來，沒甚麼話可以講，等他關節炎好了以後，有機會再跟大家談。 張忠謀創辦的台積電，被譽為台灣經濟的「護國神山」。他今天出席全國科學技術會議，不但拄著拐杖，還需要別人攙扶來行走，他表示自己最近患關節炎，等到病好了，再跟大家談。對於這次會議是否感到滿意？他回應：「很好、很好」。 全科會登場 張忠謀關節炎拄拐杖出席 嘉義縣設置科學園區 蘇貞昌允諾支持 (中時 ) #關節炎 #張忠謀 #攙扶 #台積電 #全國科學技術會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美晶片巨頭遭大屠殺 台積聯電ADR也累了 11:542020/12/19 財經 台灣最佳財務策劃師選拔 頒獎 04:102020/12/20 企業經營 專家傳真－軟體業從服務切片找到新商機 04:102020/12/21 專題周報 農遊券又來了 買年貨滿千元送250 04:102020/12/19 生活新聞 華南金控董事長張雲鵬：台積電成為世界級是因有個張忠謀 04:102020/12/21 產業特刊 中央承諾 嘉縣設科學園區 04:102020/12/20 地方新聞 葫蘆墩文化中心志工隊 獲最高榮譽「文化部團隊獎」 15:092020/12/20 寶島 無人機註冊破6萬架 交長宣誓「要興利」 15:102020/12/21 財經 推數位身分證 唐鳳：主要解決這兩大問題 14:162020/12/21 政治 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 00:032020/12/20 財經 左宗棠抬棺抗俄 奪回伊犁 04:102020/12/21 兩岸藝文 生活熱門新聞 陽明山24隻水牛集體暴斃 初步死因出爐 - 生活 宅男崩潰！西門町「蘿莉塔妹」 找到男友了 - 生活 荷包看緊！勞健保調漲8大新制元旦上路 - 生活 祖先連喊20次不要！他拜完騎車到一半金山坍塌 - 生活 川崎首度出面90度鞠躬道歉 2／9完成疲勞測試盼盡速通車 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。