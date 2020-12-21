從《我愛黑澀會》出道的女星瑤瑤（黃喬歆），擁有不做作傻大姊個性加上F級火辣身材，受到不少粉絲喜愛，近日她曬出「上帝視角」自拍照，讓她傲人上圍全都露，網友看了都驚呼「好大」。

瑤瑤在社群網站曬出2張自拍美照，只見她穿著粉色低胸上衣，手輕輕撥髮對著鏡頭甜笑，「上帝視角」讓她的好身材一覽無遺，渾圓F奶和深邃事業線全看光，畫面相當養眼，讓粉絲看了都快噴鼻血。

瑤瑤放送F級好身材。(圖／翻攝自臉書)

網友紛紛留言直呼「超美女神」、「性感又可愛」、「阿斯～久違的福利照」、「好大啊…」。其實，瑤瑤之前曾透露自己的體脂率是23%，並分享瘦身不瘦胸的秘訣，除了均衡飲食外，運動和按摩也不能忽視，她建議可把握洗澡和睡前按摩胸部，達到美胸效果。

此外，瑤瑤和韓籍男友李振遠（Andy）穩定交往3年，常公開放閃，不過因為文化的差異，難免容易吵架，不過男友為她改變很多，她也奉勸對韓國歐巴有迷思的女孩們要看清楚，「爛的人真的非常多」，她承認自己完全是運氣好，才會遇到現任男友。

(中時新聞網)