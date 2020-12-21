說好的公德心呢？台東縣環境保護局日前在防汛道路人煙稀少處，發現遭人偷倒大量廚餘等廢棄物，現場氣味難聞且蛆蠅環繞，令人作嘔，懷疑是餐廳業者所為，環保局表示，偷倒廚餘者已無法查辦，未來將架設攝影機，嚇阻不肖業者。

台東縣環保局近日主動稽查時，在台東市新園地區偏僻的防汛道路旁，發現遭民眾利用夜間時段偷倒大量廚餘及民生垃圾，估計大約有3、400斤，造成環境髒亂、臭氣熏天，稽查人員到現場時，不僅氣味令人作嘔，且蛆蠅環繞，就連路過民眾也無法忍受，不排除是餐廳業者所為。

台東縣環保局環境稽查科指出，為因應台東地廣人稀易被丟棄廢棄物的地方很多，雖已擴大加強巡查與不定時主動巡查，仍發現多處被亂倒亂棄置的廢棄物，稽查人員也將針對易遭棄置廢棄物地點加強巡查及架設攝影機，嚇阻不肖業者。

環保局強調，若查獲民眾或業者偷倒廚餘及民生垃圾等廢棄物，除了當場依廢棄物清理法處開罰之外，將連帶要求偷倒者自行清除，並限期令其改善，屆期仍未完成改善者，得按次處罰，民眾勿以身試法。

環保局也呼籲，台東美麗的環境需要大家一起努力維持，請業者與民眾發揮公德心，勿亂丟棄廚餘及民生垃圾，也希望業者與民眾遵循合法管道，請合法公民營業者清除。

(中時 )