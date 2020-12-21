【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理，韓國Eyedentity Games旗下《新龍之谷》將在12月22日推出睽違十個月的全新主線劇情【巢穴上的狐火】，隨著主線劇情推進，傳說中的紅蓮宮藏寶庫全新八人副本【天下金庫】將同步開放，帶給玩家全新的挑戰快感！活動期間順利通關，可獲得紀念稱號和誠意滿滿的稀有道具！此外，為和玩家同慶聖誕佳節，官方也祭出【聖誕新星支援】活動，完成簡單任務就能拿豐富虛寶，於12月24日至12月27日的聖誕週末登入遊戲，還能加碼獲得官方特地準備的聖誕好禮「雪白飛馬三件套」！

紅蓮宮篇章最高點！全新第18章主線劇情【巢穴上的狐火】12月22日登場！

【紅蓮宮】篇章，自開放以來吸引眾多玩家熱烈討論，官方將於12月22日正式釋出【紅蓮宮】篇章中最神秘、最高點的新主線劇情【巢穴上的狐火】，玩家一行人終於取得紅蓮宮主「花蘭」同意，即將進入紅蓮宮藏寶庫並拿到傳說中的「解藥」，展開曲折刺激的冒險新篇章！

「紅蓮宮藏寶庫」開放！難度17樓、六大BOSS守關、史上最艱鉅的團隊技術考驗登場！

《新龍之谷》繼「赤風之龍巢穴」後，再推出全新八人巢穴－紅蓮宮寶藏庫【天下金庫】，以限定迷宮難度17樓震撼登場！除了對玩家裝備強度有極度嚴格的門檻外，巢穴的機制更是考驗團隊配合的技術。

【天下金庫】第一關的BOSS為鱷魚型態的「猛毒凱薩」及「惡神郎君 凱門」，第二關的BOSS為最強之矛與最強之盾的「斷默之魂 伽耶」、「青木熒熒 娜汀」，第三關為操縱漂浮手臂的人型BOSS「獵火 西施惠」，最終守關BOSS則為霸氣十足且令人為之戰慄的巨大妖狐「黑妖 玖月」。

02.《新龍之谷》獵火 西施惠。(圖/遊戲橘子提供)

《新龍之谷》黑妖 玖月。(圖/遊戲橘子提供)

活動期間內首次通關，可獲得紀念稱號及高價獎勵，包含「技能龍玉碎片」、「女神紋章碎片」、「上級綻放的紋章袋子」、「鐵雄的龍玉轉換器」、「綻放終極龍玉箱子」、「學律的強化特殊紋章進化印章」及各種強化素材，集結所有玩家夢寐以求的珍稀遊戲資源，想知道關卡中還有哪些驚險刺激的挑戰，立即登入《新龍之谷》，展開冒險吧！

【聖誕新星支援】活動上線！從裝備到服裝、全方位支援新手＆回鍋玩家！

除了全新推出的主線及巢穴外，官方也精心規劃了一系列聖誕活動！【聖誕新星支援】是專為新手、回鍋玩家所設計的活動內容，現在加入遊戲並完成簡單的活動任務，就能得到「瑟奇拉裝備」、「銀羅司特龍坐騎」、「黑龍飾品」、各式強力「龍玉」、「紋章」以及海量強化素材，還有應景的「魯道夫寵物」及「雪天使三件套」！

於12月24日至12月27日登入，加碼贈送超級華麗又夢幻的「雪白飛馬三件套」，讓新手玩家零負擔開局，並穿上水噹噹的時裝享受遊戲！

《新龍之谷》聖誕新星支援活動。(圖/遊戲橘子提供)

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