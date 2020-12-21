周一歐洲股市暴跌，投資人正密切關注快速擴散的新冠肺炎新病毒株，為了防止這個傳染力驚人的新病毒株進一步擴散，英國大部分地區已經被迫關閉。

泛歐Stoxx 600指數周一開盤暴跌2.1%，休閒旅遊股崩跌5%，其他所有類股與主要股市均同步大跌。

英鎊重挫1.7%，暫報約1.33美元。

交易員正緊張地盯著英國新冠肺炎變異種的擴散情形，這個新發現的病毒株已經導致倫敦與英格蘭東南部地區採取嚴格的封鎖措施。該變異種病毒的傳播力比原始病毒株高出70%，世界衛生組織表示，目前丹麥、荷蘭與澳洲都發現了這個新病毒株。

除了防堵這個新病毒株，歐洲與其他地區數個國家已經封鎖來自英國的旅行。法國、德國、義大利、愛爾蘭與荷蘭均已禁止從英國出發的航班，而加拿大與以色列也已跟進。

這樣的情勢發展可能增加英脫歐談判的困難度。隨著12月31日最後期限的逼近，英脫歐貿易談判仍然陷入僵局，漁權等問題引發的爭議仍拖累著談判進度。

目前，英國富時100指數跌1.13%，為6,455.21點。德國DAX指數跌1.94%，為13,366.3點。法國CAC 40指數跌2.1%，為5,406.8點。義大利富時MIB指數跌1.68%，為21,607.12點。西班牙IBEX 35指數跌2.70%，為7,821.00點。

(時報資訊)