由於川普卸任在即，美國政府加大對華為等大陸企業的制裁力道。但多名美國專家卻質疑制裁的最終成效，認為美國當前應先利用自身優勢，減輕在產業鏈上對大陸的依賴，如果只是限制華為、中興或任何一間這樣的企業的話，大陸還能再創造一間新公司來替代它。

美國聯邦參議院銀行、住宅及城市事務委員會的經濟政策下屬委員會，在上周舉行「贏得美中貿易競賽勝利」聽證會。

會中，美國企業研究所（AEI）經濟學家Derek Scissors指出，如果美國只限制華為、中興等的個別企業，就算把華為搞垮，它的資產也會由另一間大陸公司繼承，美國將會面臨同樣的問題。大陸企業得到北京的保護做為緩衝，導致制裁達不到美國政府想要的效果。

智庫美國進步中心（CAP）的大陸政策專家Melanie Hart則表示，在過去20年間，大陸受益國際化浪潮及信息技術革命而崛起，把對經濟實力基礎的投資作為首要任務之一，而美國並沒有，因此無法在投資、科研及發展中保持住領先。她強調，現在美國正在強迫工人打21世紀經濟戰爭，卻用20世紀的基礎設施，「你不能光靠防守贏得一場比賽，你需要採取進攻。聰明的投資就是進攻手段」。

Hart分析，美國最需要加大投資基礎設施建設，包括製造業、科技業等，如果美國使出全力來競爭，大陸將無法獲勝。事實上，美國各行業對大陸的依賴日益嚴重，大量美企仍在大陸設廠，而美國的農產品亦視大陸為主要市場，而在稀土生產、新能源領域稀有礦產的開採上，美國也都要靠大陸。因此，為了扭轉此一劣勢，美國正試圖與歐洲、亞洲地區的盟友重組供應鏈，例如向澳洲購買稀土。

(中時新聞網)