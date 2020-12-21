近來新台幣持續走強，帶動新台幣優利存款人氣飆升，成為市場熱門商品，渣打銀行順勢推出數位平台新戶新台幣活存專案，全新開戶符合指定資金門檻與條件，可獲新台幣活存年利率最高1％，且可搭配美元與人民幣優惠活存。

渣打銀行表示，在年關將近的時刻，因應提早資金布局穩健增值，該行推出新的款專案，即2021年6月20日前，全新開戶透過數位平台開立渣打「心幸福」帳戶，當月存入新資金達新台幣15,000元以上，帳戶餘額可獲年利率額外加碼0.2％優惠。如果是全新戶且開立「心幸福」帳戶，並加入渣打優逸理財，帳戶餘額最高可獲活存年利率1％。

渣打銀行指出，如果全新開立「心幸福」帳戶，並且加開外幣帳戶，當月存入新台幣新資金達15,000元以上，還可同步獲美元活存最高加碼至0.5％，人民幣活存最高加碼至1.5％。新戶於期間申辦渣打Visa金融卡且開啟消費功能，可獲不限通路最高2％現金回饋。

隨年終獎金發放季節即將來臨，渣打銀行強調，該行台幣、外幣優利活存提供多元選擇，以利妥善分配資金布局，加上年節期間消費支出可能增加，善用現金回饋聰明消費，理財規劃將游刃有餘。尤其活存專案可保持資金靈活彈性，即使未來有資金需求也不損失利息。

(工商 )