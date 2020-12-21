OpenSignal於21日公布台灣第一份5G網速調查報告，遠傳在5G下載速度、及5G用戶整體下載速度體驗兩個部份奪下雙冠王。

根據Opensignal首次公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳在最受矚目的「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座，遠傳5G下載速度飆達351.5Mbps，相較居次的中華電信快了平均97.3Mbps，另外，遠傳在5G用戶整體下載速度體驗則高達206.9Mbps，則與第二名的台灣大哥大平均速度拉開64.1Mbps。

OpenSignal表示，這次並沒有針對上傳速度進行評比，台灣5G剛開台，用戶在影音、玩遊戲的體驗成為這次網速評比的重點。

Opensignal首發「台灣5G用戶體驗報告」資料收集期間為2020年9月1日至11月29日，測試裝置為4萬4,000部，測量樣本數超過2.1億次，調查台灣電信業者5G綜合表現。

Opensignal表示，遠傳5G一路超前部署，拿下3.5GHz頂級魚肚好位置的80MHz大頻寬，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜，讓用戶能享受極佳的5G+4G全網體驗，一舉摘下本次「5G下載速度」、「5G用戶整體下載速度體驗」雙料冠軍。

根據Opensignal於10月公布「全球5G下載速度排名，台灣以平均211.8Mbps名列全球第四，21日再公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳亮眼表現成為電信業「網速模範生」。遠傳表示，未來將持續用心建設，讓消費者享受5G極速飆網之外，更能感受5G創新服務的樂趣，實現遠傳對消費者的5G承諾，用心瞭解客戶需求、用心打造頭等網路，建設用心、服務貼心、體驗最順心

(工商 )