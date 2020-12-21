〈SAIKABO〉的韓式〈水冷麵〉，湯頭是用水梨、白蘿蔔、薑、蒜熬製，口感彈Q的蕎麥麵並搭配了蘋果片、小黃瓜、牛腿肉， 以及半顆水煮蛋。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的韓式〈水冷麵〉，蕎麥麵的麵體除口感非常彈Q外也很細長，吃食前必須用剪刀剪開剪短，才方便享用。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的〈人參雞〉採45天的小春雞烹製，湯頭是用雞骨和大量洋蔥並加了蒜頭熬製，客人可點全雞或半雞享用。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的〈石鍋拌飯〉中的食材有黃豆牙、辣蘿蔔、菠菜、山蕨、海苔與牛絞肉，拌飯的蛋黃結構札實，顯示經過精挑細選。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的〈燉牛小排〉，醬汁是用蔥、薑、蒜、酒、醬油、洋蔥和糖與黑胡椒熬製，成菜後的味道有一點點像和風〈馬鈴薯燉肉〉。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的〈燉牛小排〉是以帶骨牛小排燉煮，因時間火候掌握得宜，口感柔嫩且入味。（圖／姚 舜）

〈SAIKABO〉的〈白酒五花豬〉是以國產信功豬的五花肉，以白酒醬醃漬入味後以鐵板煎熟，味道有點像日式燒豬肉。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的〈鐵板牛排〉是以美牛去骨牛小排，以用洋蔥、蘋果、奇異果、蒜、黑胡與燒肉醬調製的醬汁醃漬後，再以鐵板煎炙並灑上芝麻成菜。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的〈海鮮煎餅〉用了魷魚、鮮蝦與干貝等海鮮食材，搭配洋蔥、韭菜和紅蘿蔔煎製，用料頗豐。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的〈辣炒魷魚〉是將魷魚切成條狀，再以用17種辛香醬料作的紅醬以大火熱炒使之入味。（圖／姚舜）

〈SAIKABO〉的自助餐檯上有〈香蔥煎餅〉與多種韓式泡菜，午餐時段單點菜品加99元就可無限取食吃到飽。（圖／姚舜）

午餐時段到〈SAIKABO〉消費，單點菜品加99元即可享有韓國家常菜自助吧吃到飽。（圖／姚舜）

開在在南港環球的〈SAIKABO〉，以淺色木紋搭配以韓國傳統圖紋設計的Pattern設計，有68個客席座位。（圖／姚舜）

引進日本最大韓食連鎖品牌〈SAIKABO〉的大展國際餐飲總經理周繼正，曾是台灣〈大戶屋〉總經理，熟知市場脈動和消費需求。（圖／姚舜）

搶攻台灣哈韓美食商機，日本最大的韓國家家料理連鎖餐廳〈SAIKABO〉已被大展國際餐飲正式引進台灣，開在南港Global Mall的台灣第一家〈SAIKABO〉並於今（12／21)日正式開幕，這是〈SAIKABO〉在日本以外的第一家海外店，創辦人吳永錫和柳香姬是旅日韓僑，餐廳的供應的韓式料理為因應日本人口味，所以味道沒有傳統韓食那麼重鹹重辣，所以〈SAIKABO〉也是台灣第一家「韓日混血」的韓式家庭料理餐廳，其與韓國華僑在台灣開的韓食餐廳菜餚風味究竟有何不同？自是耐人尋味。

〈SAIKABO〉菜單主要分「石鍋」、「湯」、「粥」與「鐵板」等多種不同類別，客人可單點享用，也可以選擇加了3小菜與1湯的套餐。除此，該餐廳並設有自助取餐區提供諸如：〈韓式泡菜〉、〈辣炒年糕〉、〈涼拌蔬菜〉、（韓式冬粉）、〈辣醬炒肉〉、〈蔥煎餅〉， 以及韓式〈養生粥〉等，午餐時段客人到店用餐消費，單點菜品再加99元即可享有韓國家常菜自助吧吃到飽，10人同行加購並可享1人免費，完全切中國人喜歡嗑Buffet的喜好，為另一特色賣點。

〈SAIKABO〉創辦人兼總料理長柳香姬與先生吳永錫都是韓國人，1985年旅居日本，吳永錫本在百貨公司工作，因懷念祖母、母親作的家 鄉味，夫婦倆於1993年趁著百貨公司騰出櫃位之際，在日本東京成立榮美株式會社與韓國雜貨店〈妻家房〉，初始時是以專售韓國道地小菜為主的熟品雜貨店鋪，其後慢慢發展為韓國家庭料理的連鎖餐廳，如今在東京與大阪等城城市已有33家連鎖，其中只有一家為街邊店，其他店都開在百貨公司。

柳香姬在日本的地位等同「韓國傅培梅」或「韓國美食阿基師」，常常受邀上電視教大家烹調製作韓國料理，她撰寫著作的韓國料理食譜不只在日本廣受歡迎，並被翻譯成簡體字發行到大陸。

柳香姬與先生吳永錫在日本長期推廣韓國料理與韓食文化，等於「駐日韓國美食大使」，〈SAIKABO〉的泡菜更是唯一韓國大使認可具代表韓國傳統風味的泡菜，韓國大使並曾選定〈SAIKABO〉泡菜作為韓國代表美食贈與日本天皇，由此可見〈SAIKABO〉菜品的風味與品質應具有相當代表性，才能得到韓國大使的點名推薦。

「SAIKABO的口味台灣人應該會喜歡」，引進〈SAIKABO〉入口的大展國際餐飲公司總經理周繼正說，傳統韓國料理對多數台灣人而言，味道偏辣偏鹹，他爭取〈SAIKABO〉代理權在台展店，是因為國人吃食口味與日本人頗接近，而〈SAIKABO〉為了迎合日本人口味，所以菜餚都降低了鹹度與辣度。所以台灣〈SAIKABO〉餐廳的桌上都準備了鹽罐與胡椒罐，客人若覺得口味淡了些，加點鹽就可讓菜餚「回到過去自己吃過的韓食味道」。

在自已創業成立大展國際餐飲公司前，周繼正曾任日本定食類連鎖餐廳的第一品牌〈大戶屋〉總經理，對台灣餐飲市場脈動與外食消費者消費喜好有相當了解，他極力爭取〈SAIKABO〉代理權的另一個原因是，許多連鎖餐廳為快速展店，菜餚與醬料都是中央工廠生產製作，到門市只要間單加工復熱就上桌，但〈SAIKABO〉除用料講究，醬料也是在門店廚房自製而非罐頭製品。

「在日本33家店每家都有自己的主廚」，周繼正說，這次〈SAIKABO〉在台展店，日本總部韓國籍行政總主廚史戴天亦跨海來台指導訓練駐店廚師，並督導烹飪過程並評鑑風味。周繼正以過去經營〈大戶屋〉經驗指出，這就是〈SAIKABO〉與其它韓系美食連鎖餐廳的差異，再加上餐廳設有國人喜歡的自助式取餐區，他相信可很快站穩腳步。

除了〈石鍋拌飯〉與〈辣炒年糕〉外，〈SAIKABO〉值得推薦的菜式還有：附了粉絲的〈牛尾湯〉、用水梨熬煮湯頭的〈水冷麵〉、以45天小春雞烹製的〈人參雞〉、用魷魚與鮮蝦和干貝作餡料煎出的〈海鮮煎餅〉，以及帶有日式和風口味的〈白酒五花豬〉和〈鐵板牛排〉等。而風味與日本〈馬鈴薯燉肉〉有點相似的〈燉牛小排〉，則更是一道開胃下飯的美味肉餚。

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