香港大專校院一向採用英國「榮譽學位制」，把畢業文憑分為一級榮譽學位（最佳）、二級榮譽學位、三級榮譽學位，不過長久以來卻造成「人人都有榮譽學位」的學歷膨脹現象。近日香港城市大學宣布改革榮譽學位制，採取美國式作法，只認可最佳的前15％畢業生；滿分4.0的學位積點制（GPA），畢業門檻也從過去的1.7提高到2.0。新制今年6月通過，將適用2020年秋季入學的學生。

大英國協學制大學常常採用「榮譽學位制」，考生可以自行決定是否攻讀，「榮譽學位制」通常會要求較高的分數及較多的必修學分；以GPA（成績平均積點）來說，GPA滿分是4.0，普通學位約2.0就能畢業，而榮譽學位要2.75，甚至3.0才能畢業。

不過香港城市大學校長郭位接受本報視訊採訪表示，其實現在香港大專校院就跟大陸或台灣一樣，「人人都能畢業」，港校更是人人都是榮譽學位，只是第幾級的差異而已。

郭位說，早有許多教授極度關注學科評分分數膨脹（grade inflation）現象，要求調整大學生的最低畢業積點（CGPA）及畢業榮譽分級。香港城市大學教務會經過充分討論，決定採取美國頂尖大學做法，只認可最佳的前15％畢業生，又分為summa cum laude（卓越，最佳的2％）、magna cum laude（優異，次佳的5％），以及cum laude（優良，再次佳的8％）。

郭位說，這種作法取消以往為絕大部分畢業生頒授一級、二級、三級「榮譽」的制度，也消除了二級、三級等帶有「次等級」歧視性質的隱喻。他原本以為這種作法會遭到反對，但沒想到贊成多過反對，其中有些贊成者還是拿到二級或三級榮譽學位的畢業生，畢竟「畢業證書上被印上三級也沒甚麼榮譽可言」。

此外香港城大的最低畢業積點將從1.7調升為2.0，任何3個學期（GPA）低於1.7者將失去城大學籍。新制今年6月通過，將適用2020年秋季入學的學生。

(旺報 )