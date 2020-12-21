台新銀行贊助的臺灣女子高爾夫球小將吳佳晏12月17日再度於科技希望巡迴賽拿下冠軍，職業生涯8個月以來已六度摘冠，她第一時間發表得獎感言，感謝台新銀行等贊助夥伴。

台新銀行指出，這次科技希望巡迴賽是男女混賽，年紀輕輕的佳晏擊敗眾多對手，第一回合即以66桿取得領先優勢，最終以131桿成績順利摘下冠軍，16歲的佳晏展現精湛球技，最強新人實至名歸。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，吳佳晏以新人之姿表現優異，小小年紀在賽事中迎戰強大選手也不遜色，毫無疑問是最佳新人與最佳球員，期待佳晏繼續累積實力，將來能踏上國際舞台嶄露頭角，成為下一個臺灣之光。

台新銀行強調，該行長期支持國內女子高爾夫球選手，12月20日在大溪球場舉辦的「2020台新銀行名人慈善配對賽」將邁入第九屆，邀請包括世界球后曾雅妮、今年六冠的吳佳晏、11月法巴傳承賽奪冠的陳之敏、美國次巡賽奪冠的錢珮芸，還有在日本最優秀的台灣選手蔡佩穎等多位優秀球員參與，跟台新銀行財富管理客戶一同組隊切磋球技，並且貢獻愛心。未來將持續扮演選手們的後盾，為她們加油打氣，透過選手持續傳遞認真的精神。

(工商 )