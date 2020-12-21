中華電信21日推出「4G/5G上網量加價購買一送一」超值優惠，並包裝了應景的行動服務包括「Hami雲端遊戲兩款陣容新上線」、「LINE MUSIC鈴聲答鈴獨享年約包9折」、「申辦Hami書城月讀包享超值贈品」以及「行動帳單代收服務專屬優惠」等。

聖誕、新年狂歡行動上網不可少，中華電信特別推出「4G/5G上網量加價購買一送一」優惠，凡4G/5G月租型客戶，購買計量型1GB/3GB/5GB，中華電信加贈等量的流量兌換券，1GB最便宜69元起。

中華電信客戶2021年2月起收到簡訊通知後，即可登入emome網站或中華電信客服APP使用贈送的流量兌換券，若自己用不到，還可以轉贈給親朋好友。上述活動時間自即日起至2021年1月31日止 。

2020年最後倒數，中華電信除了推出「4G/5G上網量加價購買一送一」優惠，另包裝了「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案，多款獨家機型加碼送3C耳機、行動電源實用好禮。

此外，「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」五階段抽獎活動，已於21日抽出第四階段，年底前申辦iPhone新機搭配精采5G購機方案月繳1,399元，還可參加最後一次抽獎機會，就有機會再獲得一部iPhone新機。

中華電信Hami雲端遊戲，本月再推Disney無限世界2.0 (漫威超級英雄)、Disney無限世界3.0 (星際大戰)等兩款高品質遊戲大作新上線。聖誕應景必備的LINE MUSIC鈴聲答鈴，中華電信行動客戶獨享年約包9折優惠。此外，Hami鈴聲館所有50多萬首鈴聲，亦全數升級為320K高音質，樂享行動生活魅力。

行動閱讀Hami書城年底前預繳一年月讀包1,788元，可獲得價值1,150元的《2021年的老派生活日曆》，年底前加入中華電信Google Play行動帳單代收，首次消費加碼再抽Marshall智能喇叭(價值8,900元)！

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