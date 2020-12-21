因為考量航空公司營運的問題，中央流行疫情指揮中心對機師、空服員的防疫隔離措施採取較寛鬆作法，現在終於出現問題，造成國內首例航空器群聚感染。對此，胸腔重症醫蘇一峰說，機師與空服員隔離時間短，如果他們的防疫心態也輕忽，後果真的不堪設想，讓他覺得很恐怖。

依指揮中心規定，飛國際行線機組員不列入家檢疫14天名單，如機組員入境時有呼吸道症狀者應採檢，檢驗陰性者須進行居家檢疫14天。在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，應留在居所不得派飛及外出。

蘇一峰今在臉書上提到，機師與空服員隔離時間如此短，如果自己的防疫心態也不當一回事，真的是很可怕的一件事。面對對機組人員，規定不只隔離，還要篩檢陰性才能進入社區，是否是比較安全的做法？

有網友質疑，萬一3天還在檢驗的空窗期呢？蘇一峰回應說，這個可能性也不能排除。因此有人建議，「最好的做法應該還是用泡泡的做法，連續執勤期間不入社區，如果要入社區就休長假關14天」，「已經傳出航空器確診傳染，所以還是要採居家隔離14天比較安全。」

還有人指出，機師跟空服員比一般民眾更容易接觸到無症狀新冠肺炎患者，應該要更嚴格要求隔離14天跟採檢，我們反而對他們放鬆處理，這對全民不是一件好事。他們是高風險族群，請比照醫療人員辦理。

(中時新聞網)