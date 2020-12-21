新冠肺炎傳遍全世界，至今多數國家的疫情都還相當嚴重，包含美國，不似台灣的超前部署，歐美地區直到情況嚴峻時，才開始重視外出戴口罩「保護自己保護他人」的重要性，而性感女神米婭卡莉法(Mia Khalifa)無疑是防疫戰士，她被拍到拿口罩撿完狗屎又戴上，讓粉絲看了紛紛崩潰表示幻滅。

防疫與個人衛生，不可兼得嗎？知名音樂製作人班尼布蘭科(Benny Blanco)，近日在個人抖音帳號爆料一則驚人的短片，表示自己外出時目擊「P站女神」米婭卡莉法在遛狗，隨後「把大便戴臉上」，整個過程不過短短15秒，都被班尼拍下來流出。

影片中，米婭一身輕便帶著愛犬出門散步，顯然忘了帶拾便袋或衛生紙，但身為優良飼主的她，不願自家小狗路邊大便後不理，想了想拿下口罩撿狗屎，拿去垃圾桶卻「丟屎留罩」，在掙扎數秒並確認四下無人後，米婭冷靜將口罩翻面戴上，繼續散步，這些都被班尼拍下，還寫了字幕「太噁爛」。

這影片讓廣大男粉絲們崩潰，不敢相信影中人就是女神米婭，事後米婭到影片下方留言，班尼先是確認拍到的就是米婭無誤，米婭則希望大家不要笑她、覺得她丟臉，「沒丟口罩反而戴上，都是因為好萊塢的法規啊！」、「我好想逃走，這真的太恥了」，不過她也強調，該做的還是要做，保護彼此的健康安全，比什麼都重要，「我不想當個為不戴口罩而愧對世界的人」，反被讚防疫到位，強大責任感令人敬佩。

(中時新聞網)