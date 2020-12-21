中天新聞台換照失敗，轉進網路新媒體後，播報方式不斷推陳出新，獲得網友一片好評，目前頻道訂閱數也已經達到227萬。文化大學廣告系教授鈕則勳則是分析指出，民進黨政府接下來如果真的訂定管制網絡言論的相關法規，這時候民怨就會被拉高，加上萊豬、核食進口議題，就會產生共伴效應，當然也就會影響2022的民進黨選情。

中天新聞播報方式不斷推陳出新，各節主播更是大解放，繼鄭亦真吃漢堡、劉盈秀跳螃蟹舞，其他主播也搭上超夯話題動漫《鬼滅之刃》多元發展，讓新聞不再死板，吸引觀眾目光。

曾任外交部外交領事人員的鈕則勳接受《中評社》訪問時提到，中天如果能將新聞頻道定義成是最敢監督民進黨政府的話，然後在相關新聞內容或者是政論節目內容都去強化，可能就會殺出一片藍海，也是個不可小覷的力量。

另外，鈕則勳直言，明年元月即將開放萊豬進口、日本核食議題，在朝野彼此攻防下，如果民怨持續被拉高，假如蔡政府擋不住的話，「那麼被定義成扼殺新聞自由的中天案，當然可能成為壓垮民進黨2022選情的最後一根稻草。」

(中時新聞網)